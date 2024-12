Kui tähtis on meile Kaja Kallase saamine Euroopa Liidu kõrgeks välisesindajaks?

Sellel on ikkagi pigem suur tähendus. Ma ütleksin, et see on isegi suurema tähtsusega, kui asjaolu, kas keegi tuli Pariisi olümpial 4. või 6. kohale. See on kahtlemata väljapaistev koht. Muidugi on Eesti-sugusel riigil sellest väga raske nii öelda kogu mahl välja pigistada, sest Euroopa lepingud näevad ju ette riikidevahelist konsensust. Kõrge välisesindaja võib seista kasvõi pea peal, aga kui Ungari välisminister ei ole poolt, siis konsensust ei ole. Nii et see pole mingi lihtne ametikoht. Minu meelest on Kajal eeldusi teha seda tööd võib-olla senistest kõige paremini. Peame pöialt, et nii läheks, aga ma ka väga ei kurvastaks, kui ta jääks Mogheriniga võrdseks.

Kui vaadata, milline institutsioon on aasta jooksul kõige rohkem muutunud, siis ilmselt on see riigikogu, võrreldes kevadega aetakse asju hoopis rahulikumalt.