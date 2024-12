Pokrovski suunal läks olukord keeruliseks juba eelmisel nädalal, kas venelased suudavad linna vallutada?

Pokrovski suunal algas venelaste turmtuli tegelikult juba kusagil juulis-augustis. Võime öelda, et nad on väga aeglaselt, aga siiski, lähenenud sellele linnale. Alguses räägiti, et nad on võib-olla 10 kuni 15 kilomeetri kaugusel linnast. Nüüd räägitakse, et nad on mõnel suunal 3 kuni 4 kilomeetri kaugusel. Selline see olukord on. Arvestades, et tegu on suure linnaga, on seal olnud võimalik ilmselt päris palju kaitserajatisi ehitada. Kui senine trend rindel jätkub, siis ma ütleksin, et venelastel läheb veel mitu-mitu kuud aega, enne kui nad linna tervikuna kätte saavad.

Pokrovsk on suur teede ristumiskoht, kui oluline on Ukraina jaoks seda hoida?

Lõuna-Donbassi selle osa jaoks, mis on veel ukrainlaste käes, on Pokrovsk tõepoolest vägagi kriitiline koht. See võib-olla ei mõjuta nii palju territooriumi, mis jääb põhja poole ja kus on Kramatorski ja Slovjanski, aga lõunaosa jaoks on Pokrovsk täiesti otsustava tähendusega.

Kui palju läheb sealt läbi teid, millega varustatakse Ukraina sõdureid rindel ja mis juhtub, kui venelased Pokrovski ära võtavad?