See rahu sõlmimine on üsna reaalne stsenaarium. Selline tunne on küll, et Trumpi peas on on mingi plaan, kus midagi surutakse peale mõlemale poolele. Ukrainale surutakse peale rahulepingut praegustes piirides ja just seetõttu on Venemaa suurendanud survet oma territooriumi suurendamisele Luhanski ja Donetski oblastis. Samas ma usun, et Trumpi taskus on ka nii-öelda ähvardav kaart venelastele, et kui te rahus kokku ei lepi, siis me saadame Ukrainale palju rohkem relvastust ja te kaotate selle sõja. Tegelikult ju keegi ei tea, mis juhtub, aga võib arvata, et kui et ukrainlastele surutakse midagi niimoodi peale, et nende käest ei küsita, siis nad hakkavad vastu, kuna just nemad on nii mitmeski mõttes partisanisõja leiutajad. Siis nad lähevad lihtsalt metsa ja põranda alla. Aga ma usun, et mingisugune kiire muutus tuleb sõjas sellest hetkest, kui Trump 20. jaanuaril ametisse nimetatakse.