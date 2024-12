MIS UUDIST? Epp Petrone: fännid peavad olema, sest teistmoodi Eesti kirjandus ei säili

Kirjastaja ja kirjanikuna tuntud Petrone tunnistab, et jõudis saatesse otse Võrust, kus elab ta juba teist talve. Petrone pole küll kindel, kas jääb sinna paikseks, kuid praegu on juhtunud nii, et tema maakodu asub Võrumaal, talvekodu Võrus ning selle kõrvalt jõuab ta ka Tallinnasse. «Nagu paljud ütlevad, siis Tallinnas elavad inimesed. Ühesõnaga Tallinnas on inspireeriv ja tore,» ütles ta.

Petrone avaldas, et kirjastamise puhul on tema silmis tegemist ilmselt kõige rumalama äriga, sest sellega rikkaks ei saa. «Kirjastaja maksab autorile, keeletoimetajale, kujundajale, trükikojale, transpordile ning maksab iga kuu ka makse. Seejärel annad raamatud poodidesse ja siis ootad, kas keegi ostaks ning paari kuu pärast saad raha kätte - see ei ole ju tegelikult muud kui missioonitunne,» lausus ta. «Fännid peavad olema, sest teistmoodi see Eesti kirjandus ei säili.»

Pea paarsada raamatut kirjastanud Petrone peab tulemust fenomenaalseks. «Sari ei olnud mul läbi mõeldud. Seda saab juhtuda kord elus, et niivõrd eriline asi tuleb,» ütles ta.

Info üleküllus

Petrone märkis, et tema tuttavate hulgas on inimesi, kes ei jõua uudiseid jälgida või teevad seda väga kindlas valdkonnas, mis omakorda või mullistumiseni viia. «Sa täitud ärevusega, kui sa proovid kõiki uudiseid, mida pakutakse, kogu aeg võrdselt vastu võtta ja läbi hekseldada,» lausus ta.

«Kui Marju Lauristiniga koos kunagi õppisime, siis Marju oli ajast nii ees ja innovaatiline, et ei saanudki täpselt aru, mida ta räägib. Mida see ikkagi tähendab, et info muutub valuutaks? Nüüd me olemegi täpselt selles ajastus.»