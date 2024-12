Mööduval aastal tuli ju väga tugevalt pildile kaitsetööstus.

Kusagil jaanipäeva paiku tuli kaitseministeeriumi senine kantsler Kusti Salm välja ootamatu avaldusega, et Eesti riik ei ei tahagi kaitseks kulutada. Ta tõi välja, et meil on suur kaitseinvesteeringute puudujääk ning kui peaks tekkima sõjaline oht, siis ei jätku meil relvi. See väljaütlemine tekitas ühiskonnas sellise väikse tormi, et kuidas see võimalik on. Selguski, et vajalikke investeeringuid lükatakse aastateks edasi. Kõige selle peale hakkasid asjad vähemalt liikuma.

Kaitsetööstusega on sama moodi, kuna selgus, et võib-olla see vana relvastus enam ei kõlbagi, siis hakati vaatama kaitsetööstuse poole. Kui aga tekivad uued võimalused, siis tekivad ka investorid. Eestlased on kahtlemata olnud siin väga nutikad, nagu ka mitmetel muudel aladel, kus niiöelda turud äkki avanevad. Seesama Kusti Salm ja eelmine kaitseväe juhataja Martin Herem, samuti Taavi Madiberk ning veel teisedki inimesed panid pead kokku ja nägid võimalust.

Kas sisepoliitikas on märksõnadeks mitmete erakondade lagunemine ja juhtide vahetus?

See näitab, et sellist vanad süsteemid neis erakondades enam ei töötanud. Keskerakonna muutused said alguse juba eelmise aasta lõpu poole, kui Jüri Ratasel ei õnnestunud saada tagasi erakonna esimeheks ja algas inimeste lahkumine Keskerakonnast. See kõik viis erakonna hoopis teise kohta, kui see, kus varem oldi. Jaak Madisoni poolt EKRE põhjalaskmine viis samuti erakonnast palju inimesi. Ka EKRE juht ei vahetunud, aga kindlasti on see erakond nüüd hoopis teistsugune kui varem. Eesti 200 oli lihtsalt nii nõrk, et nad pidid peale eurovalimisi juhti vahetama.

Reformierakonna juhivahetus oli mõneti sunnitud, aga teisest küljes oli see ka kõige positiivsem juhivahetus. Kaja Kallase saamine nii kõrgele ametikohale võib tunduda kõrvaltvaatajale, et läks ära ja jättis metsa maha, aga teisest küljest on see, et eestlane on nii kõrgel kohal otsustajate seas, kahtlemata suur saavutus. See mida ta siin Eestis korda saatis, on eraldi teema. Samal ajal avanes Kristen Michalile uue peaministrina kahtlemata võimalus, see maksuralli mitte nii suure vaevaga kui eelmisel aastal, ära teha.