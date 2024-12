Selle saate peamisteks teemadeks on Venemaa sõjad Süürias ja Ukrainas ning tuulepargid ja radarid Eestis.

Venemaa ja varem ka Nõukogude Liidu toetatud al-Assadi perekonna diktatuur Süürias varises kokku. See juhtus päevadega ja kuigi paljud analüütikud on rääkinud selliste režiimide nõrkustest, on nii kiire langemine siiski üllatuseks.