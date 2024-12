Kindlasti mitte. Ma ei tea, kas õnneks või kahjuks, aga sinna on veel pikk tee minna. Ma olen öelnud, et kui me tõesti oleksime viie kõige kallima riigi hulgas, siis tuleb arvestada, et hinnad ja palgad käivad käsikäes. Kui vaadata viimaseid aastaid, siis meil on olnud väga kiire inflatsioon, aga meil on tegelikult olnud ka väga kiire sissetulekute kasv. Tänu energiahindadega toimunule, jääb see küll palkadele alla, hinnad on tõusnud rohkem kui sissetulekud, aga mitte väga palju. Tegelikult suurenevad ka eestlaste sissetulekud pidevalt, aga järgmisel aastal on see on murekoht, et kuigi inflatsioon jääb tõenäoliselt palgakasvule alla, tuleb sinna juurde panna tulumaksu tõus ning siis see võrrand muutub natuke.