On küll – selleks tuleb kohal olla. Kui me räägime palju heidutusest ja välistamisest, siis välistada on väga raske. Aga potentsiaalsel pahategijal on raske seda teha, kui meil on teadlikkus olukorrast nii vee all kui ka vee peal, samuti füüsiline kohalolek. Ehk siis ma väidan, et kui alus X lõhub kaabli või toru ja saab samal hetkel veealuse seire süsteemist nö krõksu kätte, ning toimunule on võimalik kiiresti reageerida lähedal oleval laeval, saab ta öelda: jah, see oli alus X, jah, tal lohises midagi ahtrist väljas, jah, tal kukkus ankur küljest ära jne. Nädal hiljem pole enam võimalik midagi seostada ega tõestada.



Ka NewNew Polar Beari puhul pole meil tõendeid. Meie merevägi on pälvinud palju kriitikat, et miks me ei teinud või miks me ei olnud… Andke andeks, aga näiteks Balticconnector oli Soome majandusvööndis. Ei maksa arvata, et Eesti majandusvööndisse tuleb Soome, Rootsi või mõni muu riik rahuajal lahendama meie riiklikku probleemi – seda saab küll paluda, aga kellel ikka on kusagil jõude seismas täiendav ressurss… Kui me räägime, et artikkel 5 on aktiveeritud ja oleme kollektiivkaitses NATO-ga, siis see on hoopis teine jutt. Aga sinna on hallist alast väga-väga pikk maa minna ja nö konna keetmine kestab kaua. Kaabli võib igal aastal lõhkuda, kujundades sellest mingi mustri. Me räägime kogu aeg, et keegi peaks midagi tegema, aga et kas see peaks olema kaabli omanik, peaks olema riik… Kaablid lähevad katki, torud lähevad katki ja piltlikult öeldes vaatame seda lihtsalt pealt.