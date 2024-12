SÕJASTUUDIO Rainer Saks: on juba igapäevane, et venelaste droonid jõuavad Ukraina asemel Valgevenesse

Võimalikule Zaporižžja ründamisele juhitakse tähelepanu juba mõnda aega, aga seda pole toimunud.

Tegelikkus on vist nii, et selles rindelõigus võib-olla isegi plaaniti mingisugust suuremat pealetungi, aga sealt on viidud vägesid ära Kurski oblastisse ja samuti ka Donbassi, eriti Pokrovski suunale, et saaks pealetungi jätkata. Laias laastus on kõik see, mida Venemaa on saavutanud, siiski väga lokaalsed taktikalised eesmärgid. Ukraina rinne siiski püsib, läbimurret pole saavutatud ja kaitse peab. Kuigi seda vingumist ja virisemist on meedias palju, et on laskemoona puudus ja uusi brigaadi ei ole suudetud moodustada, kuna Ukrainal on probleeme mobilisatsiooniga, aga ma arvan siiski, et seda laskemoona puudust tegelikult sellisel kujul, nagu oli veel 2023. aasta alguses, ikkagi enam ei ole.

Eile öösel toimunud droonirünnaku ajal Ukrainale sisenes juba üle 20 drooni hoopis Valgevene õhuruumi, kas see toimubki nüüd pidevalt?

See on suhteliselt igapäevane ja Valgevene on juba ammu lõpetanud sellel teemal ametlike teadete tegemise. Asi on selles, et Ukraina elektroonilise võitluse vahendid, mida kasutatakse droonide navigeerimissüsteemi häirimiseks, on muutunud nii palju paremaks, et nad lihtsalt tõrjuvad droonid oma trajektoorilt kõrvale, nii et need lähevad kuhu juhtub. Selles mõttes on olukord päris põnev, et kui nüüd hakkabki suures koguses droone liikuma Ukraina õhuruumist uuesti välja, siis mingil hetkel muutuvad droonirünnakud Ukraina vastu mõttetuks.

Käes on kolmas sõjatalv, kuidas mõjutab talv seda, mis rindel toimub?

Kõige rohkem mõjutab ilmamuutus lennuväge ja droonide kasutamist. Praegu on seal valdavalt pilvised ning vihmased ilmad ja see sunnib kasutama vähem lennuväge, mis kergendab olukorda rindel. Venemaa ei saa loopida liugpomme. Samas on raskendatud ka droonide kasutamine, mis on ukrainlastele kindlasti probleem, kuna Ukraina on edu saavutanud ikkagi nii, et nad kasutavad suurtükiväge, lennuväge ja droone kombineeritult ning kui sealt üks element ära kukub, siis läheb kohe raskeks.