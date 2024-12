Just neil päevil saatis mitusada õpetajat pöördumise nii riigikogu kui valitsuse poole ja selles pöördumises oli üheks probleemiks see, et hariduslepe ei pane täpselt paika, mis on õpetaja põhitöö ja mis on lisatöö.

Ma tean, mida soovivad need õpetajad, kes on sellele pöördumisele alla kirjutanud. Nad tõesti sooviksid, et oleks võimalikult selgelt paigas, mis on õpetaja põhitöö ja mis on kõik täiendavad lisaülesanded, mille eest õpetaja peaks tegelikult lisatasu saama. Põhjus, miks seda üleriigiliselt niimoodi kokku leppida ei saa, on selles, et õpetaja tööülesannete vahe Eestis on väga suur. Meil on põhikoole, kus õpib 20 õpilast ja meil on põhikoole, kus õpib 2000 õpilast. Õpetaja põhitöö sisu on nendes koolides väga erinev. Kui õpetaja tahab endale selles 20 õpilasega põhikoolis täiskoormust saada, siis peab ta kokku korjama erinevaid ülesandeid, mida ta koolis teeb, et saaks katta ära täiskoormuse.Just see on põhjus, miks me haridusleppe läbirääkimiste lepime õpetaja töötingimused hästi üldiselt kokku.