Nädal aega enne haridusleppe sõlmimist on paljud omavalitsused teatanud, et ei ühine sellega ja haridusleppega pole rahul ka osa õpetajatest. Kas sellistes tingimustes on haridusleppel mingit mõtet, sellest räägime Postimehe otsesaates haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega (Eesti 200).