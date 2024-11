Täpselt aasta tagasi oli Reformierakonna toetus langenud 17 protsendi tasemele ehk vähenenud valimiste-eelse tipuga võrreldes ligikaudu kaks korda. Sellel madalal tasemel on erakonna toetus püsinud seni. Kas tegemist on ajutise madalseisuga või süsteemse muutusega Eesti erakondade toetusmaastikul ja mida annaks teha, et erakonna reitingut tõsta, sellest räägime Postimehe otsesaates riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Hanah Lahega.