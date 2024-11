Arvan, et kaks lööki on olnud päris olulised. Üks oli Kurski lennuväli. Seal oli tegemist taktikalise lennuväe paiknemise kohaga ja see löök tekitas tõenäoliselt ikkagi nii palju kahju, et venelased seda nii vabalt enam kasutada ei saa. Oluline on see seetõttu, et sealt heidetakse liugpomme ja sealt avaldatakse tuge grupeeringule, kes Kurskis võitleb. Vene lennukitel ei ole enam võimalik heita pomme nii lähedalt kui seni.

See oli Putini isiklik improvisatsioon, sooviga ehmatada. Näidata, et kasutatakse ballistilist raketti, mis on tuumavõimekusega. Nii-öelda viimane katse hirmutada, aga see ei toonud mitte midagi kaasa. See ei ole uus rakett, ühe versiooni kohaselt on see siiski juba nõukogude ajal töösse võetud nii-öelda keskmaaraketi variant. Teine versioon on see, et see on kontinentidevaheline rakett, millelt võeti üks aste ära ja siis ta ei lenda enam nii kaugele. Nendel rakettidel ei ole tegelikult tehnilistel põhjustel võimalik kasutada tavapäraseid lõhkepäid. On kas tuumalõhkepea või siis on nii öelda mulaaž. See oligi nüüd see koht, kus tuumalõhkepead ei kasutatud, kasutati tegelikult betooni. Oli näha, et plahvatust ei toimunud. Nii et see oli venelaste demonstratsioon, et me oleme võimelised ka tuumalõhkepead peale panema, kui vaja.