Narvas on volikogus ka teiste erakondade esindajad, nii Eesti 200 kui sotsid ja kunagi olid seal isegi Reformierakonna esindajad, aga suurem osa linnavolikogu liikmetest on tõesti kas endised või praegused ja ma mõnikord ütlen, et ka tulevased keskerakondlased. Pole midagi teha, tuleb tunnistada, et aastate jooksul on mõned munitsipaalpoliitikud kasutanud Keskerakonna logo selleks, et olla võimu juures, aga päriselt nad Keskerakonnaga seotud ei olnud. Kõige halvem on see, et munitsipaalpoliitika ei huvita Narvas kedagi, huvitavad postitsioonid ehk võimalus osaleda mingi nõukogu töös ja saada selle eest tasu. See ongi minu arvates kõige suurem motivatsioon selle võimupööre puhul. Linnapea positsioon on see, mille nimel lugupeetud Katri Raik, praegu pingutab.

Jah, mulle tundub, et selleks oleks õige aeg peale valimisi. Avaliku sektori jaoks on oluline järjepidevus ning aasta enne valimisi ei ole mõistlik midagi kardinaalselt muuta, sest ei jõua midagi ära teha. Aga kui eesmärgiks on võim, siis on kõik vahendid lubatud. Konflikt linnavolikogus algas ju seetõttu, et linnapea Toots tuli välja reformiga, mida oleks vaja teha linna struktuuris. Ikka selleks, et linna struktuur oleks läbipaistvam ja et see ei oleks nii kohmakas. Tegelikult soovis seda omal ajal teha ka Katri Raik. Stalnuhhin oli see inimene, kes ütles, et ei, mulle sobib süsteem, mis kehtis Narvas 20 aastat. Stalnuhhini tsitaat oli, et 20 aastat tagasi mina lõin selle ja see peab jääma. Oli võimalus leppida kokku Keskerakonna ja Katri Raigi inimeste vahel, et selle aasta jooksul, mis on jäänud valimisteni, tehakse reform ära. Nii oleks Narvas tekkinud uus ja kaasaegsem juhtimisstruktuur ja valimsitel saanuks siis Narva inimesed öeda, kes on järgmine linnapea. Paraku on Stalnuhhin kogenud poliitik, nii et tema kohe läks Katri juurde ja ütles, et mina tagan sulle linnapea koha juba praegu, ära tee koostööd Keskerakonnaga. Nii lihtne see oligi, polnud mingit sisulist asja, mille ümber oleks tekkinud arusaamatus või kus ei tekkinud kokkuleppeid. Ainukseks motivaatoriks oli linnapea koht ja siin me siis nüüd oleme.