MIS UUDIST? Eeva Esse-Sõõrumaa: sport on see, mis meid täna tõeliselt ühendab

Rallist rääkides küsis Mart, kas ka Eeva on kõva rallitaja. «Mina olen elukutseline ja paberitega kõrvalistuja. Minu jaoks on autokool nagu elustiil. Olen sõitnud rohkem kui kümme aastat, aga eksamite tegemiseni pole ma veel jõudnud,» selgitas Esse-Sõõrumaa.

Kesklinnas elades pole tema sõnul autot tegelikult vajagi. «Käin jala, kasutan ühistransporti ja kui kunagi laps peaks sündima, teen need juhiload kindlasti ära,» lisas ta.

Esse-Sõõrumaa sõnul hoiab keerulistel aegadel inimesi ühtsena ja rõõmsana sport. Ta viitas eilsele Eesti ja Poola korvpallimängule, kus Eesti võitis Poolat. «Ma tahaks näha inimest, kes ikka nurgas podiseb, et võit tuli nii napi eduga. Vastupidi, ma usun, et kõik on selle võidu üle ülimalt rõõmsad,» ütles ta.