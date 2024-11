Riigi vaates on enamasti rõhutatud, et ettevõtted, mis on strateegilise tähtsusega, jäävad kindlalt riigile ja neid ei erastata.

Riik ei pea neid siiski omama 100-protsendiliselt. Strateegiliste ettevõtete puhul on oluline, et riigi käes oleks enamusosalus ehk 51 protsenti. Börsil on ju nii Enefit Green, kui Tallinna Sadam. Kui me räägime sadamatest, taristust või tehnovõrkudest, siis on oluline, et riigil oleks seal kontroll, sest me kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Samas võib erainvestorite vähemusosaluse sinna julgelt tekitada, sest see teeb ettevõtted läbipaistvamaks ja võimaldab kaasata eraraha. Eelmine valitsus tegi täieliku analüüsi riigile kuuluvatest äriühingutest, millised saab täielikult erastada ja millistest saab erastada vähemusosaluse.

Mida siis juba lähitulevikus võiks erastada?

Tegelikult ju prooviti ka Nordicat kõigepealt erastada, aga paraku eraturul seda huvi ei olnud. Natuke aega tagasi läks erastamisele Operail, kuna riik kaubaveo kui sellisega tegelema ei pea. See ei ole riigi strateegiline huvi. Riigi huvi on, et meil oleksid raudteeliinid, aga mitte selle seal peal olev kaubavedu. Samamoodi on juba varasemalt kokku lepitud Teede Tehnokeskuse erastamine, sest et riik ei pea olema kuidagi tehniliselt teede hooldamises sees. Riik saab väga hästi osta seda teenust erasektorist. Lisaks on arutuse all Enefit Greeni täiendav vähemusosaluse turuleviimine ja räägitud on ka Tallinna Sadamast.

Eesti Energias tulid kõik need asjad välja tänu sellele, et tehti erikontroll. See paneb küsima, kas me tegelikult teame, mis meie ettevõttes toimub, äkki on kusagil veel midagi sama halvasti ehk kui mõttekas on teha igaks juhuks selliseid erikontrolle?

Erikontroll on tõesti ikkagi viimane lahendus, kui on tunnetus või kui on juba tulnud signaale, et midagi on lahti. Aga ma kordan veel kord, et selleks, et selliseid asju täielikult vältida, peabki riik väljuma nendest ettevõtetest, mis ei ole strateegiliselt vajalikud. Me ei pea olema nende omanikud. Riigil on niigi palju toimetamist ja tegevust erinevates sektorites, alustades haridusest ja sotsiaalsüsteemist kuni kultuurini välja. Ülejäänu tuleks anda erasektorile, kes ilmselgelt on juhtimises efektiivsem, kalkuleerib alati riske ja seda tagasisaadavat väärtust ning teeb paremaid otsuseid kui riik.