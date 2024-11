OTSE POSTIMEHEST Jevgeni Ossinovski: rattatee sulgemiseks ei piisa sellest, kui keegi loeb hommikul jalgratturid kokku

Kas juhatuse koosolekul oli eile ka neid inimesi, kes arvasid, et Katri Raik tuleb erakonnast välja visata?

Ei, selliseid inimesi ei olnud, küll aga oldi mures, kuidas see võiks mõjutada erakonda laiemalt. Ehkki on selge, et formaalselt seost meie erakonnaga ei ole, aga kuna Katri Raik on sotsiaaldemokraat, siis ikkagi küsitakse ka meie käest hinnanguid olukorrale.

Kui palju erakonna juhatus üldse sekkub sellesse, mis toimub kohalikes omavalitsustes?

Sotside kultuur on olnud selline, et kohalikke otsuseid teevad kohalikud inimesed. See on ju ka kogu kohaliku demokraatia printsiip, et seda ei juhita Tallinnast, vaid kohapealsed tegijad ise otsustavad, kellega nad koalitsiooni teevad või otsustavad jääda opositsiooni. Loomulikult on asju, mis on märgilisemad ja selles osas kindlasti arutab neid küsimusi erakonna juhatus ja saab omalt poolt ka nõu anda. Nendes kohtades, kus sotsid on valimisnimekirjas, pole meil isegi formaalselt võimalust ega õigust midagi keelata. Me saame küll anda kolleegidele nõu, kui meie arvates lähevad asjad valesti, aga üldprintsiip on, et kohalikke otsuseid tehakse ikka kohalikul tasandil.

Räägime Tallinnast ka. Eelarve on teil koos, see kokkulepe sündis nelja partneri vahel, kas see toimus printsiibil, et kõik said midagi?