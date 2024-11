MIS UUDIST? Säm: Eesti räpipeod ei ole Diddy stiilis peod

Postimehe kultuuritoimetus avaldas esmaspäval loo «Räppar Diddy on vanglas jätkanud kuritegelikku tegevust». Säm märkis, et pätt jääb pätiks ning talle ei tundu, et süüdistused oleksid täiesti alusetud. «Kindlasti on midagi seal sahkerdatud ja ma ei kujuta ette, kui ma vaatan neid vahepeal eetris olnud lugusid, et kuidas inimesed on suutelised selliseid asju korda saatma,» nentis muusik.

Millised on Eesti räpipeod? «Eesti räpipeod (naerab). No kindlasti ei ole need sellised nagu Diddy peod, kus kõik kannavad valget... Eestis on pigem rahulikud. Mina, kuigi olen 23aastane, olen suhteliselt rahulik. Kuigi võik eeldada, et ma käin pidudel päris palju. Kui ma käisin kaitsväes ära, siis peale seda ma nautisin suve täiega, käisin väljas nagu noor inimenee peaks sotsialiseeruma. Aga nüüd on kuidagi rahulikud, eriti sügisel, tahaks ju kodus pikutada ja vaadata Ntflixi,» vastas Säm.