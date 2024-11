Pühapäeva varahommikul tegid venelased Ukrainale selle sõja suurima õhurünnaku, mille tõttu said kannatada nii energiataristu kui inimesed, kas osa rakette tuli siiski õhukaitsest läbi?

Selle õhurünnaku massiivsus oli see, mille tõttu raketid ja droonid õhukaitsest läbi läksid. Rünnati ju põhimõtteliselt kõiki Ukraina suuremaid linnu. Põhisihtmärk oli ikkagi energiataristu, et lõhkuda seda enne eelolevat talve ja murda ukrainlasi. Muidugi on see ukrainlastele suur probleem. Ma pean rõhutama, et tsiviiltaristu ründamine on jätkuvalt sõjakuritegu, aga venelased teevad seda ikka. Olen ukrainlastega rääkinud ja see teeb neid ühtsemaks ja veel tigedamaks.

Venelased kasutasid selles õhurünnakus 120 raketti ja 90 drooni. Droone neil ilmselt jätkub, aga kuidas rakettidega on, suudavad nad samaväärseid rünnakuid lähiajal veel teha?

No kes seda teab. Neid numbreid, mis Venemaalt tulevad, ei saa ju uskuda. Halb uudis on see, et Venemaa tõesti suudab ehitada uusi tiibrakette. Nad kasutasid strateegilisi pommitajaid sügavalt Vene territooriumilt, kus need raketid tõsteti õhku ja strateegiliste pommitajate pealt neid siis ka Ukraina suunas lasti. Kombineeritud löök kurnab Ukraina õhutõrje ja õhukaitse üle ning seetõttu on paraku kaasnenud ka tsiviilohvrid.

USA ametist lahkuv president Joe Biden teatas, et Ukraina tohib kasutada USA tarnitud kaugmaarelvi nüüd ka Venemaa territooriumi ründamiseks, kui palju paremad võimalused see ukrainlastele annab?