MIS UUDIST? Sergei Metlev: Putin võib kahjuks veel 10 aastat elada ja valitseda

Sergei Metlev rääkis, et endiselt on Eestis väga aktuaalne teema Moskva Patriarhaadi õigeusu kiriku lahkulöömise küsimus Moskvast.

«Meil on olemas kirikute seadus, mis sätestab, mis on Eestis kirik ja kuidas see tegutsema peab. Samas on riigil õigus kehtestada piiranguid olukorras, kus mõni side teise religioosse keskusega võib ohustada Eesti põhiseaduslikku korda või julgeolekut,» selgitas Metlev.

Rääkides Eesti- ja venekeelse Postimehe erinevusest, märkis Metlev, et see on seotud tähelepanumajandusega. See tähendab, et toimetaja peab jälgima uudiste loetavust ja reitinguid. «Kuna otsuse langetab lõpuks inimene, mitte täielikult tehisintellekt, siis see otsus ongi alati tasakaal inimese impulsiivsuse ja ajakirjandusliku professionaalsuse vahel,» sõnas ta.