Mõned riigikogu kultuurikomisjoni liikmed väitnud, et see hinnang on ebaobjektiivne ja tehtud kellegi huvides.

Raske kommenteerida, mina ütlen, et hinnang on tehtud väga pädeva oma ala eksperdi poolt ja vastavalt UNESCO poolt kehtestatud reeglitele ehk seal ei ole mitte midagi keegi ise välja mõelnud ega kokkukirjutanud. Reeglid on paigas ja neid on selle pärandimõju hinnangu koostamisel ka järgitud. Avalikkuses on mõneti tõesti väidetud, et ehk ei ole pärandimõju hinnangu koostaja olnud objektiivne, aga mina julgen need väited küll kõik ümber lükata. Muinsuskaitseameti vaates on Triin Ojari pärandimõju hinnang täiesti objektiivne ja tehtud vastavalt nendele kriteeriumile, mis on ette antud. Triin Ojari ei teinud seda üksinda, hinnangu koostamist toetas komisjon ja seal on samuti väga hinnatud oma ala eksperdid. Nii et pidada Eesti parimate ekspertide koostatud mõjuhinnangut kuidagi ebaprofessionaalseks või ebaobjektiivseks, on lihtsalt vale.

Juurdehituse puhul on räägitud ka võimalusest, teha see mõnda teise külge, kas nende teiste variantide sobivust on hinnatud?