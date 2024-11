Selle saate peamisteks teemadeks on Donald Trumpi USA presidendiks valimiste mõju Venemaa agressioonisõjale Ukrainas ning valimisõiguse küsimused Eestis.

Donald Trump lubas presidendiks saades lõpetada sõja Ukrainas 24 tunni jooksul. Seda lubadust tõlgendati erinevalt. Osad pakkusid välja, et abi katkemine sunnib ukrainlased läbirääkimiste laua taha ning teised jälle, et surve Venemaale paneb Moskva kokkuleppeid tegema. Tõenäoline pole kumbki variant, sest Trump ei saa näida nõrgana Moskva ees, kuigi on ka abi andmist Kiievile pidevalt teravalt kommenteerinud.