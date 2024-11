MIS UUDIST? Marko Pomerants: ma olen otsustanud, et poliitikasse ma enam ei kandideeri

Pomerants teatas, et tal on täna kaasas vaid häid uudiseid. «Esimene uudis võiks lausa jõuda lehe esikülgedele või poliitika rubriiki – nimelt olen otsustanud, et ei kandideeri enam kohalikel valimistel ega ka riigikokku,» rääkis ta. Pomerantsi sõnul on see eriti hea uudis just tema konkurentidele.