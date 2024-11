Ukrainlased küll väga ei taha kommenteerida oma vägede suurust Kurskis ega sedagi, kes neil seal konkreetselt on, siiski on teada, et ka ukrainlastel on sinna viidud ühed parimad üksused. Nüüd püüavad siis venelased kahe kuu jooksul võimalikult kiiresti edu saavutada ja suruda ukrainlased piiri taha. Halvima stsenaariumi korral ei peatu nad ka riigipiiri juures, vaid tungivad edasi Sumõ peale.

Kuigi venelased üritavad ka lõunarindel läbi tungida, on põhirõhk ikkagi Donbassil. Venelased on teinud kõik selleks, et võimalikult vähe sealt vägesid ära liigutada.

Kuidas on ukrainlastel praegu laskemoona ja relvadega?

Probleem on tegelikult üldisem. Küsimus on pigem, kui kaua jaksab Ukraina sõdida, isegi kui me toetame neid senisel tasemel. Nagu näha, on Venemaa sõjamajandusele üle läinud ja ennast täielikult mobiliseerinud. Venemaa on Ukrainast ressursside poolest, ka inimressursside poolest, mitu korda suurem. Olen kuulnud ja näinud erinevaid analüüse ja kipun nõustuma nendega, kes arvavad, et ei Venemaal ega Ukrainal pruugi olla jaksu enam sõdida peale järgmist aastat. Nii et kuidagiviisi peab see sõda tuleval aastal lahenema. Mismoodi relvarahu tuleb, ei tea.

Mida on Ukrainal oodata või karta jaanuarikuus, kui Donald Trump asub Valgesse Majja?