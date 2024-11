Neid arutelusid kuulates tekib vahel tunne, et kui hääleõigus ära võetakse, siis kaovad need inimesed Eestist ära. Kuid ma tuletan meelde, et tegemist on Eesti alaliste elanikega, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba, mille saab ära võtta üksnes siis, kui need inimesed on ohuks avalikule korrale või julgeolekule. Sellega, kui kohalik hääleõigus ära võetakse, ei aeta neid inimesi Eestist minema, vaid neile öeldakse lihtsalt, et nad ei kuulu siia.

Kui kiiresti peab riigikogu nüüd tegutsema, kui ta tõesti tahab kelleltki hääleõiguse kohalikel valimistel ära võtta ja sellisel viisil põhiseadust muuta?

Minu arvates on väga vähe aega jäänud. Kui arvestatakse kehtinud häid ja riigiõiguslikke tavasid, mida kirjeldab näiteks Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjon ja mida on kinnitanud ka meie riigikohus, siis on juba hiljaks jäädud. Sageli kõlab väide, et praeguses julgeolekuolukorras ei pea enam järgima häid tavasid ega põhimõtteid. Sellega ei saa aga nõustuda seetõttu, et praegu on julgeolekuolukord Eesti jaoks tegelikult märksa kindlam, kui see oli aastal 1992 või 1993, kui okupatsiooniväed olid veel sees. See argument kindlasti ei õigusta põhimõtete kõrvaletõukamist.