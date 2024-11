21.11.2024 Kanal 2 saates «Õhtu!»



EKSPERIMENT: Seksikoolitaja astus meie palvel romantilisse suhtesse tehisaruga - selgus, et ka tehisaru võib olla armukade! Teeme tehisarule kõne ja küsime, kas see vastab tõele.



Selle aasta PetFaktori võitjad on selgunud! Vaatame üle nunnude lemmikute videod.



Õhtu! poisid jagasid Sakus tasuta kütust. Näeme, kuidas fännide paagid täitusid minutitega.



Mida jaburat ja pöörast juhtub hotellides? Lõbusaid lugusid jagavad hotellijuht ja aasta parim administraato.



Saade «Õhtu!» on Kanal 2 eetris kell 21:30.