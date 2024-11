Sotsiaaldemokraadid on praegu Isamaa kõrval ainus erakond, kelle reiting on pidevalt paranenud – sotside toetus on viimased kaks aastat aeglaselt, aga pidevalt kasvanud. Mida on sotsid teinud selleks, et oma kandepinda kinnitada, sellest räägime Postimehe otsesaates erakonna riigikogu fraktsiooni esimehe Priit Lombiga.