MIS UUDIST? Vaiko Eplik: ameeriklastel, nagu kõigil teistel, on õigus oma natsionalismile

USA presidendivalimised

Kas USA valimised lähevad Eplikule korda? «Lähevad ja ei lähe ka. Mulle meeldiks elada paralleeluniversumis, kus Frank Zappa oleks kandideerinud Trumpi vastu ja võitnud. Aga nii ei läinud,» vastas Eplik.

«Minu suhtumine poliitikasse... Selle võtab hästi kokku minu naabrimehe Sergei arvamus Putinist. Tema ütles, et Vaiko, poliitika on selline asi, mis ei kuku lihtsalt hästi välja,» rääkis Eplik.

Kas tema laule ei saagi üheski poliitkampaanias kuulda? «Ma tean juhtumeid, kus Eestis on kasutatud minu kolleegide laule luba küsimata poliitkampaaniates. Õnneks minuga seda juhtunud ei ole,» vastas Eplik.

Trumpi kampaaniaralli lõpus mängiti laulu «YMCA». Kuidas selle laulu semiootika täpselt on? «Ta on kahtlemata geihümn. Ma arvan, et sa pead Trumpi käest seda küsima! Ma saan aru, et kui ta oli veidiv väsinum ühel kampaaniaüritusel, siis ta korraldas YouTube'i disko ja kõik tantsisid,» rääkis Eplik.

Ta märkis, et Ameerikas ei olnud säravat kandidaati. «Kurb on pigem see, et ameeriklastel, nagu kõigil teistel, on õigus oma natsionalismile, kuid küsimus on pigem selles, et mis lõhn sellega kaasas käib,» nentis Eplik.

Normet märkis, et need valimised on olnud väga dramaatilised: Joe Bideni taandumine ja Trumpi tulistamine. «See on kõik poliitika! Mulle meeldib Frank Zappa, minu igatsetud demokraatide kandidaadi (naljatledes) tsitaat poliitika kohta: poliitika on sisuliselt sõjanduse rasketööstuse meelelahutusosakond. Mulle tundub, et see on praegu sama tõsi kui siis, kui Zappa seda väitis,» lausus Eplik.