Kuid teistsugune võiks olla see Donald Trump, kes jaanuarikuus Valgesse Majja astub, kui võrrelda teda eelmise korraga?

Andreas Kaju: Ta on kindlasti 8 aastat vanem. Ei tea küll, mida see inimesega teeb, aga üldiselt täiskasvanud inimestel väljakujunenud temperament ei muutu. Võib-olla hoogu on siiski vähem. Hoopis olulisem küsimus on, missugune saab olema tema administratsioon, kes on tema lähimad nõuandjad. Kui me vaatame, mis on need teemad, kus ta kõige rohkem tahaks tegutseda ja mille eest ta valijatelt mandaadi sai, siis on need majandus ja immigratsioon. Majandus on Trumpi jaoks ennekõike kaubanduspoliitika küsimus. Tollitariifide sisseviimine oma riigi tööstuste ja töökohtade kaitseks, see on see, mida ta tahab ellu viia. Tema ettekujutus on, et sellega õnnestub tal kaitsta töökohti Ameerika põllumajanduses, terasetööstuses ja mujal.

Eestile ja Euroopale ei ole see hea uudis, kuna USA on Euroopale väga oluline eksporditurg. Meile ei mõju see hästi, kui Trumpi ajal peaksid tulema 10 kuni 20 protsendilised tollid. Trumpi tõenäoliselt võrdlemisi agressiivne kaubanduspoliitika mõjutab ennekõike Eesti kõige olulisemaid eksporditurge, milleks on Saksamaa ja Põhja-Euroopa. Oleme ju viimastel aastatel näinud, mida Eesti majandusele tähendab see, kui meie eksporditurud kiratsevad.

Mida tähendab Trumpi presidendiks saamine Euroopa julgeolekule?