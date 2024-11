Ma arvan, et retoorika on kindlasti erinev. Bideni retoorika Euroopa liitlaste suunas on olnud, et te peate rohkem panustama kaitsesse. Harrise puhul jätkuks see kindlasti samamoodi. Trumpilt tuleb see kindlasti brutaalsemas ja robustsemas toonis, mis teatud piirini on ka õige. Kui me laias laastus vaatame, siis Ameerika ja Lääne-Euroopa on oma rikkuselt võrdsel tasemel. Kui aga üks panustab riigikaitsesse 3,54 protsenti oma SKTst ja teise keskmine panustamine on 1,3 kuni 2 protsendi vahel, siis see ei ole õiglane. Eriti kui sinna 2 protsendi tasemele on jõutud alles viimastel aastatel. Enamik Euroopa riikides oli see varem 1 kuni 1,5 protsenti. Nii et selles mõttes on see surve õigustatud.