MIS UUDIST? Kadri Voorand: teismeeast kuni mingi vanuseni olin uudiste sõltlane

«Ma just tulin Leedust, seal oli minu esimene duo-tuur, kus ma mängisin päris oma laule terve kontserdi jagu,» sõnas ta. Voorandile oli kogu see tuur niivõrd südantsoojendav, sest inimesi oli kohale tulnud tohutult palju ning tema sõnul olid leedukad turundusega tohutult hea töö teinud.

«Ma olin teismeeast kuni mingi vanuseni välja täielik uudiste sõltlane, ma vaatasin isegi Aktuaalset Kaamerat järgi,» rääkis Voorand naljatledes. Täna on Voorandil parem seis – ta suudab isegi mõned päevad olla nii, et uudiseid kordagi ei ava. «Asjad elus ja fookus on lihtsalt teises kohas,» rääkis ta.