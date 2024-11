11.11.2024 saates «Õhtu!»

Esimesed jõulureklaamid on juba väljas! Vaatame ülemaailmseid parimaid selle aasta jõulureklaame ja uurime, milline trend sel korral esile tõuseb.



Paneme muuskud proovile! "Ühe noodi väljakutses " asuvad omavahel võistlema Ott Lepland , Kaire Vilgats ja Karl Erik Tamme.



Ameerika muusik Pharrell Williams on esimene inimene, kellest on tehtud dokumentaalfilm Legodest. Värskeid filmimuljeid jagab laulja Lauri Pihlap.