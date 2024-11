OTSE POSTIMEHEST Maret Maripuu: kui peame veel personali kärpima, pikenevad toetuste ja pensionite menetlustähtajad

Kui palju võiks olla neid inimesi, kes seetõttu hätta jäävad?

Kui me neid kohti valisime, siis vaatasime ka, kuidas kliente võimalikult vähe kahjustada. Aasta tagasi pöörduti sotsiaalkindlustusameti poole üle miljoni korra ja nendest 50 protsenti tehti läbi meie e-kanalite. Nii et tegelikkuses me näeme, kuidas aastast aastasse leiab üha rohkem inimesi tee meie e-kanalitesse. Populaarsuselt teisel kohal on infotelefon, kuhu on pöördumisi 19 protsenti. Kui inimesed on jäänud dokumendi täitmisega hätta ja nad ei tea, kuidas meie e-kanalis edasi liikuda, siis nad pöörduvad infotelefoni poole. Kolmandal kohal on e-kirjad ja vaid 11 protsenti inimestest tulevad klienditeenindusse.

Me sulgesime küll klienditeeninduse Türil, aga jätkame tegevust Paides. Türi ja Paide vahemaa ei osuur. Samuti ei olnud ka klientide hulk, kes Türi teeninduses käisid, väga suur. Põlva puhul oli probleem selles, et riigimaja ei olnud ligipääsetav ja need parendustööd, mis me oleksime pidanud seal tegema, oleksid läinud liiga kalliks. Kärbetega silmitsi seistes saime aru, et meil ei ole võimalik seda teha.

Mis teid ennast selles kärpeprotsessis kõige murelikumaks teeb?

Mina vaatan juba aastasse 2026 ja edasi, et kuidas me seal hakkama saame. Meie ülejärgmise aasta kärpenumber on 1,4 miljonit ja üle-ülejärgmisel aastal natuke üle kahe miljoni. Valmistume juba ka selleks. Riigikogus on arutelul toetuste ja pensionite menetlustähtaegade pikendamine, et juhul kui me peame veel personalis kärpeid tegema, siis mahuksime nendesse ajaraamidesse.

Praegu on nii, et kui inimene tuleb pensionit taotlema, siis on meil otsuse tegemiseks aega 10 kalendripäeva. Tahame pikendada nii pensionite taotluste, peretoetuste taotluste kui ka puuete raskusastme tuvastamise 30-le päevale. See ei tähenda, et me selle maksimaalselt ära kasutame, aga juhul kui inimressurssi on vähem, siis me suudame need taotlused õigeaegselt ära menetleda. Just seetõttu hakkame saatma ka inimestele, kellel pensioniiga läheneb, pool aastat varem kirju, et hakake valmistuma.