JULGEOLEK TÄNA Aeg on tegutseda sisejulgeoleku tagamisel resoluutselt

Suureks teemaks Eesti avalikus debatis on tõusnud Venemaa kodanike valimisõiguse küsimus. Seni on olnud juttu abstraktselt valimisõiguse peatamisest ning asi on takerdunud Põhiseaduse tõlgendamise taha. Nüüd on esitatud parlamendis eelnõu põhiseaduse muutmiseks ja samuti on tulnud juurde konkreetsust valitsuses. Peaminister on teatanud, et Venemaa kodanikud ei peaks valima juba järgmistel valimistel. Samas on SDE toonud lauda ettepaneku, et piirama ei peaks kõigi valimisõigust, vaid ainult nende, kes kujutavad ohtu julgeolekule. Siseministrile on omistatud ka ettepanek, et Kaitsepolitsei peaks hakkama inimesi meelsuse tõttu valimisnimekirjast välja arvama. Säärane toimimine oleks ääretult ebamõistlik ning suure töökoormusega ning lisaks tohutu potentsiaaliga ajada umbe Eesti kohtusüsteem.