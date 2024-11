4.11 Kanal 2 saates «Õhtu!»



Karusloomafarme me loomulikult ei toeta, kuid kuidas suhtuda kasukatesse, mis tehtud maanteel hukka saanud loomade nahkadest? Tänases saates «Õhtu!» arutame sel teemal.



Eesti ainus naismustkunstnik Irene on meile tänaseks uued hämmastavad trikid ette valmistanud.



Jüri ja Piret viisid vanad saates kasutatud lauamänud uude uhkesse ringmajanduskeskusesse ja uudistasid seal ringi.



Eesti mees on amatööride maailmameister Triatlonis. Otse Hawailt maandub ta täna meile diivanile.