SÕJASTUUDIO Rainer Saks: Põhja-Korea ei eeldagi, et mõni sõdur Venemaalt tagasi tuleks

Tundub, et Põhja-Korea sõdurid on juba Venemaale jõudnud, aga kuidas on lood nende jõudmisega Ukraina rindele?

Väga täpset infot selle kohta ei ole, aga rindel nad kindlasti ei võitle. Kindel on see, et nad on Venemaal ja et neid on seal tuhandetes. Selles pole põhjust kahelda. Aga kus ja kas neid rindel kasutama hakatakse, seda me täpselt ei tea. Ukraina luureinfo ütleb, et nad viiakse Kurski oblastisse, mis teadupärast ei ole Ukraina territoorium, aga kas nad hakkavad seal tegelema võitlemisega või midagi muud tegema või kas nad sinna üldse jõuavad, seda me ikkagi ei tea. Venemaa on sattunud sel teemal surve alla ja me näeme, et see on neile väga ebamugav. Seega ei ole võimatu, et siin ka midagi ümber otsustatakse.

Nii et kõige suurem võimalus on, et nad tuuakse Kurski oblastisse, kuna see on siiski Venemaa territoorium?

See trikk on väga keeruline just selles plaanis, et kuna Venemaa pole välja kuulutanud sõjaseisukorda ja kui ta saadaks Põhja-Korea sõdurid Ukrainas võitlusesse või isegi Kurski oblastis võitlusesse, siis mis on see õiguslik alus. Kui nad näiteks satuvad Ukraina vägede kätte vangi, mis siis edasi saab. Need on need küsimused, mis teevad selle Venemaa jaoks keeruliseks.