Eraldi teema on erialad, kus saatekirja vaja ei ole. Eriti teravalt on see tulnud välja psühhiaatria puhul, kus ka psühhiaatrid ise on teinud ettepaneku, et saatekirja võiks siiski kehtestada.

Mis on lahti laste hambaravi hüvitisega, kuuldavasti on see mitmetel hambakliinikutel otsa saanud?

Tegelikult on laste hambaravi kõiges suurem mure see, et lapsed ei käi hambaarsti juures ja see mure on püsinud läbi aastate. Laste hambaravi on meil tasuta, kõik lapsed peaksid käima hambaarsti juures kontrollis. Tore oleks, kui laps jõuaks hambaarsti juurde iga kuue kuu järel. Isegi kui hambad on korras ja tuleks anda ainult soovitusi. Nii et päris mure on ikkagi see, et lapsed hambaarstile jõuaksid.

Kui nad sinna jõuavad, siis on tervisekassal tõesti olemas leping rohkem kui 300 hambaravi kliinikuga ja selle ravi eest tasutakse. Kuna aga patsient saab vabalt teenuseosutajat valida, siis on keeruline lepingumahtu prognoosida. Tervisekassa vaatab paar korda aastas lepingumahud üle, et anda nende arvelt, kellel on leping alatäidetud, raha juurde neile, kellel on leping täis. Aga üldiselt on mure olnud selles, et lepinguid ei tehta 100 protsenti täis ja tegelikult on raha olnud rohkem kui lapsi, kelle hambaid ravida.

Sel aastal oli tõesti kolmanda kvartali lõpuks vist 320-st kliinikust 19-l see lepingumaht täis, nii et suurel osal on veel laste hammaste ravimiseks raha olemas. Nende osas, kelle lepingumaht on täis, peaks tervisekassa oktoobris vaatama, kas raha on võimalik ümber tõsta.