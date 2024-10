Miks peaks keegi muutuma murelikuks, kui kantslerid või asekantsleid kutsutakse kohtuma riigikogu komisjoni liikmetega, nad teevad seda ju kogu aeg ja arvestades kui palju me panema raha riigikaitsesse, on mõistetav, et rahvaesindajad selle kohta küsimusi esitavad, miks seda kartma peab?

Ei saa ju ka inimestele ette heita, kui see tekitab mingeid emotsioone. Eks meie kõigi on selgroos selline refleks, mis tuleneb eri juhtimistasandite erinevusest. Kui juhtkond ütleb, et tule, ma tahan sinuga rääkida, eks siis mõtlevad paljud, et mida see nüüd tähendab. Võib-olla on inimestel mingi isiklik kogemus ja seetõttu tuntakse end ebamugavalt. Mina ei näe seda miinusena, ma näen seda ühe küsimusena, mida tuleb lahendada. Kuna meie saavutused riigikaitses on märkimisväärsed, siis võib öelda, et meil on asjad üldiselt hästi. Samas ei ole midagi halba selles, kui me veendume, kui hästi need on ja kas kuskil on ka arenguruumi.

Äkki on küsimus hoopis selles, et meil on riigikaitsekomisjonis väga palju inimesi, kes on olnud varasemalt kaitsevaldkonnaga tugevalt seotud ja neil on oma nägemus, kuidas asjad käima peaksid?