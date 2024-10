MIS UUDIST? Indrek Tarand: Eesti elamisloaga kremliitidelt tuleb lobisemisõigus ära võtta

Tarand jälgib Moldova uudiseid ning USA valimiste dünaamikat. «Murelikud mõtted liiguvad,» ohkas Tarand.

Saatejuht Mart Normet küsis, kas üldse on lootust. «Lootus on selles, et kui mina olen mures, siis võib halvema stsenaariumi ära hoida. Aga mõelgem korraks nii lihtsale asjale, et Venemaa saavutas ühes väikses perifeerses maailmanurgas, mille nimi on Moldova, oma soovitud tulemuse,» lausus Tarand.

«Vähemalt Venemaa mõjutustegevus oli kõva. Jah, võib veel minna 100 häält siia, 100 häält sinna, aga tulemus on vähemalt see, et nad on 300 miljonit sinna sisse valanud propagandaks. Vähemalt varahommikustes uudistes oli arvudes, et 51% justkui ütles ei Euroopa Liidule ja 49% jaa – mis on umbes sama halb tulemus nagu Brexiti tulemused. Elanikkond loomulikult on väga jagunenud, aga kindlasti oleks see Euroopa-vastasus olnud väiksem, kui Venemaa ei oleks manipuleerinud Moldova elanike ajudega,» selgitas Tarand. Ta lisas, et Venemaa tegutses endale iseloomulikult, küüniliselt ning samas ka osavalt.

Järgmisel aastal ootavad Eestit ees KOV valimised. Valgevene ja Vene kodanike valimisõigus on homme riigikogu põhiseaduskomisjonis arutamisel. «Põhiseaduskomisjon on minu hinnangul haaramas natukene initsiatiivi,» lausus Tarand.