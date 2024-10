MIS UUDIST? Taavi Kotka: 100 000 euro suurune toetusprojekt aitab sadu noori

«Minu parem Eesti» eestvedaja Taavi Kotka sõnul oli pilootprojekti algne eesmärk selgitada välja, millised probleemid Eestis vajavad kõige kiiremat lahendust ning suunata 100 000 euro suurune toetus valdkonda, mida inimesed peavad kõige olulisemaks.

Projekti raames ühendasid neli suurt ettevõtet – Bolt, TKM Grupp, LHV ja Tele2 – oma jõud, et kaasata avalikkust ühiskonda puudutavate oluliste teemade aruteludesse.

Küsitluse tulemused näitasid selgelt, et Eesti inimestele on praegu kõige südamelähedasem vaimse tervise teema. See tulemus üllatas ka Kotkat. «See oli paras šokk, sest kui panna eestlase ette hariduse või metsandusega seotud teemad, võiks eeldada, et valitakse lapsed või mets. Kuid vaimne tervis võitis ülekaalukalt, mis oli ka minu jaoks üllatav,» tunnistas Kotka.

Pilootprojekti kahes küsitlusvoorus osales muljetavaldav arv inimesi – esimeses etapis ligi 10 000 ja teises ligi 12 000 vastajat. Kotka sõnul on see piisav hulk, et teha usaldusväärseid statistilisi järeldusi.

«Tavaliselt ei küsita inimestelt niimoodi, et mis võiks teie kodus või kodukohas paremaks minna. Kuid 10 000 vastajat on piisavalt suur hulk, et saada selge ülevaade, mis Eesti inimestele oluline on,» tõdes Kotka.

Tulemused näitavad selgelt, et vaimse tervise küsimused on Eesti inimeste jaoks esikohal ja vajavad kiiret ning tõenduspõhist lahendust.