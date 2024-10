Halloweeni teemalises saates «Õhtu!» vastab Kirsti Timmer hingedega seotud küsimustele. Saame teada, kas surnule võib perepildi kirstu kaasa panna ja miks ei tohi urn olla kodus kaminasimsil.



Saame teada, kuidas on ärimees Lauri Viikna süüdi selles, et Eestis Halloweeni tähistatakse.



«Õhtu!» stuudio vallutavad müstilised loomad, nende seas tuhatjalgsed ja kummitusämblikud!



Ott Lepland, Synne Valtri ja Romi Hasa esitavad saatejuhtidele väljakutse - kas nad arvavad ära, kelle tähendusliku lauluga on tegemist.