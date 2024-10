30.10.2024 Kanal 2 saates «Õhtu!»

Kuidas on võimalik pärast rasket leinakogemust elada ikkagi positiivselt ja õnnelikku elu? Oma isiklikku lugu jagab tütre kaotanud ema.



Tuleb välja, et nii mujal maailmas kui Eestis on levinud toidupettused ja meile müüakse puhta kraami pähe odavaid segusid. Eeva Esse ja toiduteadlane Liis Tuur tutvustavad toidupettuste salapärast maailma.



Lauljad Inga, Grete Paia ja Jaagup Tuisk osalevad "Õhtu!" uues mängus "Ma luban, et ma räägin tõtt...võib-olla?!".