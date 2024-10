RAUDSAARE DIALOOGID Kai Brauer: Sinimägede kangelased väärivad mälestamist

Kai Braueri isa Paul Maitla (1913–1945) on üks neist neljast eestlasest, kes on pälvinud ajaloos raudristi rüütliristi. Teied kolm on Alfons Vilhelm Robert Rebane (1908–1976), Harald Riipalu (1912–1961) ja Harald Nugiseks (1921–2014).