SÕJASTUUDIO Neeme Väli: Ukraina võib hakata Kuskis vägesid tagasi tõmbama, et mitte kotti jääda

Ma ei arva, et nad on väga teistmoodi sõdima hakanud. See skeem on ju ikka jätkuvalt sama. Nende edasiliikumise aeglus tuleneb ikkagi pigem ukrainlastest, kui venelastest ja kui lugeda nüüd üles kaotusi, siis kogu viimane kuu on need olnud siiski üle tuhande sõduri päevas, mis iseenesest on ju hea. Kui statistikat vaadata, tähendab see, et venelastel on väga raske neid auke lappida. Kui ikkagi kaotuste hulk päevas läheb üle tuhande, siis see on Ukraina poolele hea.