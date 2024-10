MIS UUDIST? Ladõnskaja-Kubits: rahvasaadikud on täna tõsises ummikseisus

Vastates küsimusele, milline autojuht ta ise on, naljatas ta, et loomulikult korralik. «Auto pole minu jaoks lihtsalt transpordivahend, vaid ka koht, kus saan psühholoogiliselt lõõgastuda ja omaette olla,» selgitas ta.

Arutledes Ukraina teemadel, ütles Ladõnskaja-Kubits, et praeguses keerulises olukorras saab ta peamiselt pöialt hoida ja kaasa mõelda. «Olukord seal on niivõrd keeruline,» nentis ta.

Rääkides hiljuti Postimehes ilmunud uudisest «Rahvas pääses napilt veebruarikuu uuest maksust», uuris saatejuht Mart, kas Ladõnskaja-Kubits peab selliste muutuste põhjuseks kehva kommunikatsiooni. «Ma ei usu, et probleem seisneb vaid kommunikatsioonis. Tõsiasi on see, et praegusel ajal kaalutakse mitmeid erinevaid maksuvariante ja valitsus otsib aktiivselt viise, kust täiendavat tulu saada,» kommenteeris ta.