JULGEOLEK TÄNA Kas Eesti inimesi jälitatakse ohjeldamatult?

Selle saate peamisteks teemadeks on väited Eesti inimeste ohjeldamatust jälgimisest ning arengud Ukraina sõjas.

Pikalt on kestnud arutelu selle ümber, kas riik kogub inimeste kõneside andmeid põhjendamatult või mitte. Juba 2014. aastal tegi Euroopa Kohus otsuse, et sideettevõtjatele kohustuse panemine sideandmete kogumiseks on ebaproportsionaalne ning nende kasutamine peaks olema piiratum. Sideandemete kogumine lepiti kokku Euroopas ühiselt ning toimis väikeste erisustega kõikides EL riikides.