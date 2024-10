MIS UUDIST? Järvela: nädalavahetusel ähvardab juhtuda Eesti rallisõprade suur õudusunenägu

Postimehe sporditoimetus elab praegu rallirütmis, sest nädalavahetusel toimub Kesk-Euroopa ralli. «Ralli on teema, sest nädalavahetusel ähvardab juhtuda paljude Eesti rallisõprade suur-suur õudusunenägu,» ohkas Järvela. Neuville'il on 29-punktine edu, mis tähendab seda, et kui ta saab parema tulemuse kui Ott Tänak, siis on ta maailmameister.

«Tõsi, vahepeal tuleb ka midagi kelmikamat vahele panna! Ma just enne eetrisse minekut panin tšätti, et teeme ühe kelmikama uudise ka, et Eesti sangpommitõstjad olid Korfu saarel võistlustel väga edukad,» rääkis Järvela. «See on lõbus ala, ta ei ole professionaalne.» Eestlased said võistlustel 44 medalit, millest 28 olid kuldmedalid.

Aasta meessportlase valimisega läheb huvitavaks! «Johannes Erm tuli Euroopa meistriks, Janek Õiglane tegi olümpiamängudel kõige parema tulemuse ja selge eneseületuse. Janek Õiglase pakutud emotsioonid – selles on ta Eesti spordis parim, kui ta võistleb, siis on seda huvitav vaadata. Siis ka Kregor Zirk, kes jõudis olümpial finaali ja maailmameistrivõistlustel finaali. Meil on ka Rasmus Mägi. Tegelikult on neli väga head kandidaati. Ma arvan, et soosik on Erm, kuid rahvahääletuse võidab Õiglane,» vastas Järvela. Ott Tänak võistleb sel võistlusel võistkonnakategoorias.

Võitskondadest on soosik korvpallikoondis, kes võitis Leedut. «See on päris kõva. See on isegi uskumatult kõva!» arvas Järvela.