Tunnen end Tallinna liikluses turvaliselt, probleemseid kohti kindlasti on, sest liiklus võiks alati sujuvam ja kiirem olla. Kiiruspiirangute ja muuda piirangute suhtes on kõigil muidugi omad tunded ja eriarvamused, aga tervikuna on Tallinna liiklus turvaline. Liiklusõnnetusi küll aega-ajalt juhtub, kahjuks ka raskeid liiklusõnnetusi, aga ma arvan, et võrreldes väga paljude riikidega, on meil asjad suhteliselt hästi.

Mitmed autojuhid kurdavad, et Tallinna liikluskorraldus on selline, et nad peavad ise lahendusi leidma ja teinekord ka liikluseeskirju rikkuma, sest reeglid on paika pandud mitte spetsialistide vaid poliitikute poolt. Kui palju on liikluskorralduses vajakajäämisi?

Kindlasti neid vajakajäämisis on, seda ei hakka üldse salgama. Eks see poliitikute sekkumine on mõneti ka loogiline, sest kohalik omavalitsus on elanikele ja liiklejaile niivõrd palju lähemal, et nad sekkuvad ka liikluskorraldusse ja iseenesest ei ole selles midagi halba. Äärmused ei ole liikluses kunagi head, keelata ja käskida on kõige lihtsam, aga alati ei too see tulemust. Mis puudutab neid autojuhte, kes liikluses ise lahendusi leiavad, noh eks seal tasubki nüüd uuesti üle vaadata, kas liikluskorraldus mõnes kohas ei ole tõesti kõige parem või on küsimus ikkagi nendes liiklejates, kes liiklust rikuvad, hoolimata sellest, et võib-olla see on loogiline ja hea. Nagu ikka, et eks see tõde ole seal kusagil vahepeal.