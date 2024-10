Kui palju tõusevad järgmisel aastal praamipiletite hinnad?

Täna me seda veel ei tea. Ma olen lubanud, et me räägime eelnevalt kohalike omavalitsustega läbi. Kui mandriinimene vaatab saare murede peale, siis võib ta muidugi öelda, et see on teie valik elada Saaremaal. Samas on meie eesmärk, et elu Eestis oleks võimalik kõikjal, ka Saaremaal.

Vahepeal käis läbi uudis, et kuna raha ei ole, siis hõrendab Elron rongide sõidugraafikut, kuidas sellega on?

Need vastakad sõnumid tulevad sellest, et kui Elroni juht vaatab eelarvet ja seda raha, mis riigieelarve läbirääkimistega kokku lepiti, siis ta peab vähendama. Tal puudub kindlus, kas valitsus selle lisaraha leiab. Samas on meil valitsuses kokkulepe, et me selle lisaraha leiame, nii et otsus võtta Škoda rongid kasutusele ja tihendada rongigraafikuid on jätkuvalt jõus ja ma loodan, et valitsus peab kokkuleppest kinni.

Mis saab Haapsalu rongist?

Kunagi see projekt kindlasti realiseerub, sest rongiliiklus on meie ühistranspordi selgroog ja ma arvan, et ka see Haapsalu suund on oluline. Täna on koalitsioonierakondade vahel selles küsimuses eriarvamusi. Aga kuna need väiksemad tükid Haapsalu suunas on juba valmis tehtud, siis me näeme, et need on väga hästi vastu võetud ja inimesed kasutavad neid liine. Ma loodan, et edasistes debattides me jõuame ka võimuliidus kokkuleppele.

Valitsus on kinnitanud, et nendepoolne maksufestival hakkab lõppema, aga täna me ju veel ei tea, millega üllatavad meid kohalikud omavalitsused. Kas teile on teada, kui palju nad kavatsevad maamaksu tõsta?

Need andmed on meil täna juba olemas. Maamaksust laekub järgmisel aastal täiendavalt 30 miljonit eurot. Nii et see on märkimisväärne summa. Ühest küljest on see hea, sest annab piirkondadele võimaluse kohalikku elu arendada, teisest küljest tähendab see kohalikele ettevõtjatele ning inimestele, kes seal elavad, täiendavaid kulusid.