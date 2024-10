MIS UUDIST? Linnar Viik: Telefoni pealtkuulamine on keeruline

Visionäär ja popkunstimuuseumi PoCo asutaja Linnar Viik räägib saates “Mis uudist” Parvel Pruunsilla kohtuasjast ning sellest, et Eestis kohustab riik endiselt telekommunikatsioonifirmasid andmeid koguma. Samas, kui Euroopa Liidus on see keelatud.